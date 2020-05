Muere por COVID-19

Ciudad de México.

De acuerdo a algunos amigos cercanos de Pilar Pellicer, la actriz falleció ayer sábado los 82 años por complicaciones derivadas de Covid-19, una noticia que ha impactado a muchas personalidades del espectáculo, como a la actriz Rebecca Jones quién comentó que hace una semana estaba bien.

Rebecca Jones indicó que es muy amiga Ariane Pellicer, hija de Pilar, por lo que la noticia le impactó mucho, especialmente porque no tenía mucho que había platicado por teléfono con su amiga y le dijo que todo estaba bien.

"No sabía nada, no puedo creerlo, ¡Pero si estaba bien!, la semana pasada yo hable con ella, le dije: ´¿cómo está tu mamá?´ y me contestó que estaba con una chica que se suponía no salía y Ariane le llevaba las cosas a la puerta de comida y eso, pero no sabía. Yo con Pilar no tuve la suerte de trabajar, con Ariane sí, somos amigas desde hace 40 años y la quiero muchísimo, Pilar, una mujer tan guapa, no puedo creerlo", compartió su sentir .

La actriz Patricia Reyes Spíndola también comentó que ella es muy cercana a la familia y fue la razón por la que se enteró de su muerte.