Muere por Covid-19 capacitado del INE

De esta situación, no escapan funcionarios ni exfuncionarios o servidores públicos.

Noticia Relacionada Reina contra reloj

Tal es el caso del capacitador electoral del INE en Consejo Distrital 03, Hugo Acosta, quien fue una víctima más de este virus, y cuya pérdida, fue confirmada este fin de semana por sus campañeros, representantes de partido como César Nacianceno López del Partido Verde y los propios familiares, por lo que hay consternación entre sus seres queridos y compañeros de trabajo.

Este fin de semana, también se reportó el estado grave por Sars-Cov2 del ex director de Compras y Adquisiciones en la pasada administración de Juan Diego Guajardo, José Luis Montero Gómez, quien se encuentra hospitalizado desde días atrás, lo que ha generado, una serie de oraciones y votos por su recuperación, entre la comunidad y ex compañeros que estuvieron a su lado, como el ex síndico Raúl López Morales, quien dio a conocer el estado de su ex compañero a este medio informativo.

Quien también se encuentra grave por este padecimiento viral, es el ex director de Eventos y Espectáculos en administración de Juan Diego Guajardo, Miguel Alfaro, quien fue internado esta semana en nosocomio de la vecina ciudad de Reynosa.

José Luis Montero Gómez, ex titular de Compras y Adquisiciones con Juan Diego Guajardo, fue reportado grave por Sars-Cov2.