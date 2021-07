"Estoy muy bendecido por haber tenido la oportunidad de grabar e interpretar hermosas canciones de música pop, country y gospel, y de compartir esas maravillosas canciones y recuerdos en todo el mundo con millones de ustedes", dijo entonces en un comunicado.

Noticia Relacionada Muere por cáncer de pulmón

VENDIÓ MILLONES DE DISCOS

A lo largo de su carrera, Thomas vendió 70 millones de álbumes en todo el mundo y tiene ocho éxitos número 1 y 26 singles en el Top 10, entre sus hits están "Don´t Worry Baby" y "Hooked on a Feeling".

"Raindrops Keep Fallin´ on My Head", escrito por Burt Bacharach y Hal David, ganó el Óscar a Mejor Canción Original. El tema formó parte de la cinta Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), de Paul Newman y Robert Redford.

Las ventas de la rola se dispararon a más de 2 millones de copias y ha sonado en películas como Forrest Gump y Spider-Man 2.

El artista cayó en el abuso de sustancias, que superó gracias a su esposa Gloria, con quien estuvo asado 53 años y con quien procreó 3 hijas. Dejó las drogas y se dedicó a la música gospel como forma de expresar su fe. Su álbum de 1976, "Home Where I Belong", obtuvo un Grammy y un premio Dove.

Thomas cantó la canción principal de la comedia Growing Pains, "As Long As We´ve Got Each Other", y puso voz a anuncios para empresas como Coca-Cola y Pepsi. También apareció en la película Jory and Jake´s Corner y escribió su autobiografía, "Home Where I Belong".