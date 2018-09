Muere Peter Donat

Nueva York, EU

Peter Donat, actor canadiense que interpretó al padre del agente Fox Mulder en Los Expedientes Secretos X y tuvo papeles en programas de televisión, películas y en el escenario, falleció a sus 90 años.

Su hijo, Caleb, anunció que su padre murió el lunes por complicaciones de la diabetes en su casa en Point Reyes Station, California.

Donat tuvo papeles como invitado en programas de televisión como Murder, She Wrote, Hawaii Five-O, Hill Street Blues y The FBI, así como en las películas de Francis Ford Coppola El Padrino II y Tucker: The Man and His Dream.