Muere peatón tras ser arrollado por microbús

Un hombre murió al ser arrollado por un camión de pasajeros está mañana en Guadalupe. El accidente fue reportado a las 06:00 horas en la Carretera a Reynosa y la Avenida Xochimilco.



Las autoridades detuvieron al chofer del camión de la Ruta 72 Nuevo Leon-Monteverde, número económico 32. De acuerdo con las primeras investigaciones, el percance sobrevino cuando el peatón intentó cruzar la carretera.



El hombre, que no ha sido identificado, no alcanzó a cruzarla siendo impactado por el microbús en el costado derecho. La víctima es un hombre de entre 45 y 50 años, quien vestía pantalón de mezclilla y zapatos industriales.



En su declaración, el chofer destacó que el conducía su unidad por la Avenida Xochimilco en dirección al norte. Al llegar al cruce con la Carretera a Reynosa dió vuelta hacia el oriente y allí fuedonde arrolló al hombre.



El chofer aseguró que a esa hora estaba oscuro, por lo que no vió al peatón que cruzaba la carretera de la acera sur al camellón central. Luego de impactarlo en la cabeza, la víctima quedó tirado cerca de la puerta del camión.



Mientras las autoridades daban fe de los hechos, se acercaron varias personas para denunciar que los choferes de esta ruta siempre circulan a exceso de velocidad.



Una mujer dijo que incluso conocen esta ruta como "La turbo Nuevo León".