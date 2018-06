Muere padre de Michael Jackson a los 89 años

Los Ángeles, Estados Unidos.

De acuerdo con TMZ, el deceso sucedió a las 3:30 horas en Los Ángeles, tiempo local.



Joe tuvo 11 hijos con su esposa Katherine. En la década de los 60 lanzó el grupo Jackson 5, que incluía a Michael, Jackie, Jermaine, Marlon y Tito. La banda lanzó éxitos musicales como "ABC" y "I Want You Back".



Michael inició su carrera como solista en 1971, con el álbum Got to be There. En 1982 estrenó Thriller, que es a la fecha el disco mejor vendido de todos los tiempos, con más de 66 millones de copias vendidas.