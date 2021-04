Muere niño en Xcaret; acusan negligencia

El padre Miguel Ángel, la madre Hilda y los hermanos Ivanna, Miguel y Valeria vieron cómo en un instante 'Leo', como le llamaban de cariño en su natal Durango, desapareció en la atracción "Riolajante".

Al principio, pensaron que Leonardo se estaba escondiendo, jugándoles una broma, pero segundos después su padre se dio cuenta que el menor fue succionado por una especie de cisterna, que tenía el filtro destapado.

Su padre, un médico reconocido en Durango, ingresó a ese hueco, de aproximadamente 15 centímetros, y vio a su hijo con la pierna destrozada por el sistema acuático e inconsciente, y lo sacó para darle los primeros auxilios.

"Según investigué estaba un succionador del parque para la basura y ahí se fue mi hijo. Yo también fui víctima, pero no me ahogué. Saqué a mi hijo, tengo registro de mis lesiones", dijo brevemente a REFORMA.

De inmediato, el menor fue trasladado a un hospital privado, donde un día después murió por problemas pulmonares.

Aunque los hechos ocurrieron el pasado sábado 27 de marzo, hasta ayer la empresa informó que el menor de edad tuvo el percance por una tapa del sistema que quedó abierta en la atracción "Riolajante".

"Estamos conduciendo las investigaciones pertinentes con el objetivo de llegar hasta las últimas consecuencias", afirmó Grupo Xcaret en un comunicado.

El padre del menor dijo que personal jurídico de la empresa, junto con la Fiscalía de Quintana Roo, lo presionaron para firmar un "perdón" a Xcaret, o de lo contrario no le iban a entregar el cuerpo hasta el paso de varios días.

"Que si no presentaba una comparecencia respecto al perdón del parque, el cuerpo no era factible que me lo dieran. El domingo firmé, estuve ahí en la Fiscalía porque la encargada de eso en la Fiscalía me dijo: 'si usted no firma con el proyecto inicial del perdón, usted va a tener a su hijo mucho tiempo aquí", afirmó.

El cuerpo de Leonardo fue entregado a sus padres este martes, luego de que previamente las autoridades y la empresa los presionaron para firmar un perdón legal.

"No les querían entregar el cuerpo, hasta que él firmara, eso fue en la Fiscalía, estuvieron peleando con mucha gente, de verdad que lo han pasado súper mal", contó Denisse Quiñones Luna al medio local 'Quinta Fuerza'.

Hasta el momento no hay responsables detenidos por el incidente ni sanciones contra el Parque.Dijeron 'vamos a festejar' y mira lo que pasó Una de sus primas, Martha Irene de la Garza Luna, recordó que la familia apenas había pasado la tragedia de perder al abuelito de Leonardo, y ahora enfrentan su muerte.

"Toda la familia tuvo Covid. Falleció el suegro, mi tío... en el velorio se contagiaron, empezó grave mi tío, y así se contagió toda la familia", narró en entrevista.

"Todos se curaron, y ahorita que ya estaban totalmente sanos, ya había pasado más de mes y medio, dijeron 'vamos a festejar que salimos bien del Covid' y mira lo que pasó".