Muere niña de 4 años al caer de juego mecánico para adultos, en Guanajuato

PÉNJAMO, Gto.- Una niña de cuatro años murió al caer de un juego mecánico para adultos que operaba en una fiesta patronal en la comunidad de Santa Ana Pacueco.

De este mismo juego mecánico, el "Twister", operado por la empresa Atracciones Chabelo, hace casi tres meses cayeron dos mujeres -madre e hija- durante la celebración de la feria de Pénjamo, en la cabecera municipal, una de ellas falleció.

La menor, de nombre Sofía, estaba de visita en este municipio procedente de Estados Unidos, junto con sus familiares migrantes que residen en aquel país y viajaron para encontrarse con sus parientes.

La familia estaba por regresar a territorio estadunidense, cuando decidieron visitar la fiesta patronal.

La menor y uno de sus padres subieron al "Twister", un juego al que no se permite el acceso a menores de 10 años, sin que el encargado lo impidiera. En una de las maniobras de operación la menor salió disparada y cayó desde la altura del juego.

Y aunque fue traslada a un hospital, falleció la madrugada de este lunes, por golpes en el cuerpo y la cabeza.

Un representante de Protección Civil del municipio informó que no había autorización para que los juegos operaran ese día, porque los propietarios no habían mostrado el permiso.

Por ello, los juegos fueron clausurados y se inició un procedimiento para sancionar a la empresa.

El funcionario confirmó que se trata de la misma empresa que llevó los juegos mecánicos a la feria de Pénjamo, donde a principios de mayo se registró otro incidente en el que una joven y su madre cayeron desde lo alto del "Twister"; la primera quedó grave y la segunda murió.

En un comunicado, el gobierno municipal de Pénjamo lamentó el deceso de la menor y atribuyó el accidente no a una falla mecánica, sino "a la desatención del adulto que acompañaba al infante a un juego no apto para su edad".

Sin embargo, admitió que la empresa "incumplió la notificación realizada por Protección Civil Municipal de no operar los juegos mecánicos hasta no contar con el permiso correspondiente. Aunado a esto, el operador del juego no impidió el acceso de la menor a un juego no apto para su edad".

Por ello, confirmó que los juegos quedaron clausurados en tanto la Procuraduría de Justicia del Estado realiza la investigación correspondiente para determinar la responsabilidad por lo ocurrido.