Muere el mítico Henri Michel, exseleccionador de Francia

Michel también se destacó por su papel de seleccionador con Camerún, Marruecos y Costa de Marfil, con las que disputó los mundiales de 1994, 1998 y 2006, respectivamente.

El ex futbolista debutó en Aix-en-Province antes de convertirse en un jugador leyenda del Nantes, club en el que progresó entre 1966 y 1982, y consiguió proclamarse campeón de Liga (1973, 1977 y 1980) y alzar un título de Copa de Francia (1979).



En total, fueron 58 partidos los que disputó el antiguo jugador con la selección francesa entre 1967 y 1980, entre los cuales destacan los del Mundial de 1978.



En 1982, fue nombrado seleccionador del equipo olímpico francés y en 1984 tomó las riendas del equipo nacional, con el que alcanzó las Semifinales del Mundial de 1986 en México.



Tras el cese como seleccionador -lo sustituyó Michel Platini-, Michel ejerció de entrenador en varios equipos, empezando por el París Saint-Germain (PSG, temporada 1990-1991), y siguiendo en Oriente Medio como en el club marroquí Raja Casablanca (2003-2004 y de junio a octubre de 2010).



El central disputó tres Mundiales con las Selecciones de Camerún (1994), Marruecos (1998) y Costa de Marfil (2006), con la que también llegó a la Final de la CAN en 2006.



Su fallecimiento provocó numerosas reacciones en el futbol francés.



El PSG expresó a través de Twitter sus condolencias a los familiares de Michel, al que recordaron como un "gran hombre".



"Compartí habitación con él, es un tipo increíble con convicciones y con el que podías ir hasta el otro extremo del mundo", dijo el ex futbolista francés Michel Platini.



Por su parte, el presidente de la Federación Francesa de Futbol, Noël Le Graët, declaró que Michel tuvo una carrera de jugador y entrenador extraordinaria.