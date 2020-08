Muere mecánico eléctrico ´El Nazi´

Miguel Alemán, Tam.- Un septuagenario muy reconocido en el pasado por su profesión de eléctrico y a quien le decían "El Nazi", falleció en deplorables condiciones durante la tarde del viernes en el patio de una casa ubicada sobre la calle Cuarta, entre Avenidas Eulalio González y Álvaro Obregón de la zona centro.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 18:00 horas del viernes, cuando vecinos de la víctima se percataron de las deplorables condiciones de salud que presentaba el moribundo mecánico, quien primero se cayó y estaba prácticamente tirado en el suelo, tan solo recostado sobre una cobija.

Y es que extraoficialmente trascendió que la víctima -quien no ha sido identificada por su nombre-, vivía completamente solo y hasta cierto punto abandonado por su familia, quienes al parecer residen en el vecino país.

De acuerdo a versiones de testigos que pasaban por ahí, el hoy occiso estuvo convaleciendo y agonizando sus últimos momentos, pero a pesar de ello solo pedía que le dieran un poco de agua, en tanto que que se apiadaron, dándole suero y trataban de reanimarlo, pensando que estaba deshidratado, en tanto llegaba la ambulancia de Protección Civil Municipal, pero todo esfuerzo realizado resultó inútil, pues finalmente falleció.

"Le estuvimos dando suero, pues decía que tenía mucha sed, pero nos decía que no se le quitaba la sed y aseguraba que tampoco tenía Covid", refirió uno de los testigos.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Investigadora, quienes tomaron conocimiento de los hechos, dando fe ministerial de su muerte, para luego solicitar los servicios del médico legista, quien por cierto demoró en llegar.

Por el momento, aún se desconocen las causas de su fallecimiento, pues al parecer no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que lo más probable es que haya fallecido de complicación por algún viejo padecimiento.

Entre tanto, algunos testigos grabaron un video previo a la llegada de la ambulancia y cuando la víctima todavía estaba con vida, a fin de tener alguna constancia de la difícil situación que estuvo viviendo el hoy occiso.

"Estamos en tiempos difíciles y es cuando ocupamos ser solidarios y apoyarnos unos a otros, en especial a aquellos más necesitados". "Si señores, no es Centroamérica, no es África, no es un indigente, es nuestra gente y es de Miguel Alemán", expresaron consternados usuarios las redes.