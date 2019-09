Muere leyenda del folk

Ciudad de México

El cantante, compositor, músico y dibujante estadunidense Daniel Johnston, leyenda del folk y figura de culto de la música underground que influyó en Kurt Cobain y Pearl Jam, falleció a los 58 años.

Diagnosticado con esquizofrenia y trastorno bipolar, fue un ataque al corazón el que terminó la noche del 10 de septiembre con la vida del intérprete de "Life in Vain" y "True Love Will Find You in the End", informó ayer la revista Rolling Stone.

De acuerdo con The Austin Chronicle, el ex representante de Johnston, Jeff Tartakov, fue el que confirmó el deceso del famoso, quien se crió en West Virginia y se mudó a Austin en la década de los 80.

SUS COMIENZOS

Daniel Dale Johnston nació el 22 de enero de 1961, e inspirado por The Beatles, comenzó a grabar música a finales de los años 70; en 1980 lanzó lo que supone su primera producción: Songs of Pain, bajo el sello Stress Records.

En 1985, consiguió cierta popularidad ya que apareció en un programa especial de MTV; sin embargo, fue hasta 1992, gracias a Kurt Cobain, quien apareció con una camiseta que tenía la portada de su álbum Hi, How Are You? (1983), que más gente lo volteó a ver.

En su discografía se encuentran más de una docena de álbumes.

Figuras como David Bowie, Eddie Vedder, Beck, Flaming Lips, Bright Eyes, Mark Linkous, Sonic Youth, Lana del Rey y hasta Matt Groening, creador de The Simpsons, y el cineasta y fotógrafo Larry Clark, han manifestado su admiración por Johnston.