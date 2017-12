Muere legendaria actriz

Los Ángeles, California





Rose Marie, la graciosa Sally Rogers del “The Dick Van Dyke Show”, quien dedicó su vida a los espectáculos y comenzó su carrera como una niña de cabello corto en el vaudeville hasta trabajar durante casi un siglo en teatro, radio, televisión y cine falleció a los 94 años.

Marie reposaba en cama en su casa en la zona de Los Ángeles cuando una cuidadora notó que había dejado de respirar, dijo el vocero de la familia Harlan Boll.

“El cielo se volvió mucho más gracioso”, dice un mensaje publicado sobre la fotografía de Marie en su página de internet.

Fue una estrella infantil en las décadas de 1920 y 1930 además de que se ganó el cariño de los fans en la comedia clásica de la década de los 60 con Van Dyke y Mary Tyler Moore.

Fue retratada en el documental de 2017 “Wait for Your Laugh”, Marie solía decir que tenía la carrera más larga en la industria de los espectáculos. Duró unos 90 años y tuvo todo tipo de compañeros de reparto, de W.C. Fields al gato Garfield, pero para muchos su proyecto más famoso era “The Dick Van Dyke Show”.

La comedia era adorada por sus guiones sofisticados, elenco inspirador y visión aguda sobre la manera de operar de la entonces incipiente televisión. Van Dyke interpretaba a Rob Petrie, el principal guionista de un exitoso programa de tv, mientras que Mary Tyler Moore, en su primer protagónico era su esposa Laura.

Marie, rubia y de voz ronca y su compañero Morey Amsterdam eran guionistas asistentes.

Recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2001. En 2017 llegó a las redes sociales y su cuenta de Twitter rápidamente atrajo a más de 100.000 seguidores.

“Me preguntaron cómo quería que fuera mi legado”, escribió en un tuit. “Mi respuesta: ‘Qué fui buena en mi trabajo y que amé cada minuto de él’. Le deseo eso a todos”.

A Marie le sobrevive su hija y su yerno Steven Rodrigues.