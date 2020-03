Muere la madre de Miguel Bosé

México.



La actriz italiana, madre del cantante Miguel Bosé, Lucia Bosé, falleció a los 89 años, informó a través de redes sociales el músico, quien no profundizó en detalles de las causas del deceso, más tarde medios locales confirmaron que fue por una neumonía, enfermedad recurrente en ella.

"Queridos amigos... os comunico que mi madre Lucia Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios. #MB", escribió el intérprete de "Amante Bandido" en su cuenta de Twitter, publicación que acompañó de una fotografía reciente de su madre.

Lucia Bosé nació en Milán, Italia, el 28 de enero de 1931. Su carrera comenzó tras ser elegida Miss Italia en 1947, nombramiento que le dio oportunidad de incursionar en el séptimo arte, en un cortometraje de Dino Risi acerca de las Cinco jornadas de Milán, en 1948.

Su primer protagónico llegaría dos años más tarde en el filme Non c'è pace tra gli ulivi de Giuseppe de Santis, en el que interpreta a una pastora de Ciociaría, y donde comparte créditos con reconocidos actores italianos de la época, como Raf Vallone y Folco Lulli. En el mismo año obtiene el rol principal en Cronaca di un amore de Michelangelo Antonioni.

En 1955, Bosé se casa con el torero español Luis Miguel Dominguín, en Las Vegas, Nevada, y posteriormente lo hace por la iglesia en España. Fue en esa época que la actriz se retiró de manera temporal del cine para dedicarse a su familia, pues el matrimonio tuvo tres hijos: Miguel, Lucía y Paola.

Tras separarse de su esposo, Lucía retorna al cine con la cinta de 1968, Nocturno 29 de Pere Portabella y Metello de Mauro Bolognini, estrenada un año más tarde. Su carrera filmográfica continuó hasta 2013, cuando filmó la que sería su última película, Alfonsina y el mar, del director David Sordella.

De manera alterna a su trabajo histriónico, Lucía Bosé logró cumplir uno de sus sueños lejos de las cámaras: abrir el primer Museo de Ángeles en el mundo, el cual se encuentra en Turégano, Segovia, y que alberga más de 80 obras de artistas contemporáneos de diversas partes del mundo.

Una de sus últimas apariciones públicas fue en 2018, cuando presentó su biografía Lucia Bosé, una biografía, basado en sus memorias, pero escrito por Roberto Liberatori, ocasión en la que aseguró, "no he llegado más lejos en el cine porque me he reservado la mitad de mi vida para mí".

En abril de 2019, la madre del cantante fue absuelta de una denuncia por apropiación indebida, luego de que una exempleada doméstica la señalara por haberle quitado un dibujo que Pablo Picasso, padrino de Miguel, le habría regalado, pero que esta no quiso y cedió a la actriz.

Algunas celebridades se han pronunciado en redes sociales respecto al fallecimiento de Lucia Bosé: "Maestra en el arte de ser tú misma. Descanse en paz mi querida Lucia Bosé", escribió el cantautor Alejandro Sanz.

Por su parte, el cantante Raphael, compartió: "Se nos fue hoy Lucia Bosé. Entrañable mujer, mucho más que amiga, en realidad casi familia. Tanto Natalia como yo, mandamos mil besos a Miguel, Lucía y Paola, sus hijos. Siempre será presencia".

Pablo Alborán, también se unió a las condolencias: "No tengo palabras, qué pena tan grande siento ahora mismo. Mi querida Lucia Bosé. Descansa en paz. Muchos besos a toda la familia Bosé. Os quiero mucho...".

Paola y Lucía, hermanas del intérprete de Aire soy, no se han pronunciado respecto al deceso de su madre. Cabe destacar que medios internacionales han difundido que Lucia Bosé falleció tras ser diagnosticada positiva a COVID-19, sin embargo, no se ha confirmado la información.