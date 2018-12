Muere la actriz y directora estadounidense Penny Marshall

Cd. de México

Marshall falleció en su casa de Hollywood Hills este lunes por la noche debido a complicaciones de la diabetes que padecía.



La intérprete mantuvo una lucha constante contra sus problemas de salud de manera intermitente desde 2009, cuando le diagnosticaron cáncer de pulmón que se le propagó al cerebro.



La famosa también trabajó como directora de cintas como Big, Awakenings y A League of Their Own.



Amigos cercanos a la celebridad habían estado preocupados por ella durante sus últimos meses, ya que le afectaron bastante las muertes de su hermano, su mejor amigo y de Carrie Fisher, con quien mantenía una cercana relación.