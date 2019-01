Muere la actriz de Broadway Carol Channing a los 97 años

Cd. de México.

Carol Channing, estrella de Broadway en las décadas de los 40, 50 y 60, y, falleció este martes a los 97 años de edad por causas naturales en su casa en Rancho Mirage, California, según informó su publicista, B. Harlan Boll.

La cantante y actriz es recordada por su participación en obras como Hello Dolly! y Los Caballeros las Prefieren Rubias.



Su voz grave, su amplia sonrisa y su talento único la convirtieron en el ícono de Broadway durante varias décadas.



Nació el 31 de enero de 1921 en Seattle, hizo su debut en el escenario a los 20 años de edad en la obra Never Take No for a Answer.



En 2002 hizo pública su autobiografía, Just Lucky I Guess, y en 2012 realizaron una película sobre su carrera, Larger Than Life.