Muere jugador de la Sub 20 de San Luis

El futbolista de 19 años había estado en la banca en el duelo entre el conjunto colchonero y el Puebla de la Sub 20; cerca de las 6 de la mañana de este 18 de abril, el jugador sufrió un accidente en la Avenida Chapultepec, que le quitó la vida.

El Atlético de San Luis no abundó sobre el accidente y señaló que no dará más información del tema.

"Por respeto a la familia y a la lamentable situación que esta pérdida representa, no se darán más declaraciones al respecto", se lee en el escrito.[[RS-Lamentamos el sensible fallecimiento de Ian Legorreta, jugador de nuestro equipo Sub 20.

Nuestro pésame para todos sus amigos y familiares.