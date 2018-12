Muere indigente en el Centro de Monterrey

Monterrey, México.

La víctima, de entre 45 y 50 años, quedó sin vida en la banqueta norte de la calle Juan Ignacio Ramón, entre Pino Suárez y Rayón.



Otros indigentes que estaban durmiendo a un lado de la víctima aseguraron que lo conocían de vista, pero no proporcionaron más datos sobre la identidad del occiso.



Cerca de las 2:00 horas se reportó el deceso del hombre, lo que causó movilización policiaca de elementos de Monterrey y efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones.



"Estábamos dormidos, de repente escuché como que se empezó a quejar (la víctima) y ya no se escuchó nada, no sé cómo se llama, sólo sabemos que era foráneo, que no era de aquí", dijo un hombre que descansaba a unos metros.



Paramédicos de la Cruz Roja llegaron y confirmaron que el hombre se encontraba sin vida.



De acuerdo con datos policiacos, la víctima vestía sudadera negra, pantalón azul, zapatos negros y era de complexión robusta.



"Las personas que duermen en esta zona y que estaban a un lado de él, dicen no conocerlo, que no platicaba, no saben ni el apodo, según manifestaron", explicó un mando de la Policía de Monterrey.



Varias de las personas que se reúnen en ese lugar eran interrogadas por agentes ministeriales para descartar otras causas de la muerte del hombre.