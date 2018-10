Muere hombre tras ser arrollado en NL

Monterrey.

Cuando cruzaba una avenida, un hombre perdió la vida al ser atropellado por un automóvil que era manejado a exceso de velocidad, en el municipio de Santa Catarina.



Por el fuerte encontronazo, el peatón, de entre 60 y 65 años, no identificado, perforó el parabrisas del vehículo compacto y quedó sin vida en el cofre, a la altura de la Colonia Residencial Cuauhtémoc.



Socorristas de la Cruz Roja fueron alertados a las 23:00 horas, quienes llegaron a la Avenida Cuauhtémoc, entre Clouthier y Luis Donaldo Colosio.



Los hechos se registraron en los carriles de circulación de norte a sur de la Avenida Cuauhtémoc.



Según testigos, el peatón estaba en la banqueta oriente y logró cruzar los carriles de circulación de sur a norte y llegó al camellón central.



Pero cuando intentaba cruzar los carriles de circulación contraria fue atropellado por un auto Chevy, cuyo conductor fue protegido por policías y oficiales, quienes se negaron a proporcionar su identidad.



Aunque a unos 80 metros del lugar del accidente hay un puente peatonal, éste se ubica sobre la Avenida Luis Donaldo Colosio y por lo tanto no es usado para cruzar Cuauhtémoc.



"Anda la gente diciendo que no usó el puente, que por eso le pasó eso, pero ni al caso, ese puente es para cruzar otra avenida, no Cuauhtémoc", señaló un transeúnte.



Durante casi tres horas fue cerrada la avenida y el tráfico fue desviado por una gasolinería, sin que se registrara caos vial.