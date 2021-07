Muere hombre en Durango tras recibir vacuna AstraZeneca; investigan causas

"Sería irresponsable de mi parte decir que fue atribuible a la vacuna. Primero, se tiene que hacer una investigación exhaustiva", señaló.

Explicó que los síntomas posteriores a la aplicación de la vacuna no son similares a los de un infarto, sino son malestares musculares paulatinos.

"Las reacciones que causa una vacuna no son como las que se tuvo. Definitivamente no. Es lo que vamos a ver, porque realmente no caen súbitamente como sucedió. Empiezan reacciones alérgicas, progresivas, pero no fue el caso, pero es muy irresponsable yo dar un dictamen", añadió.

Pidió que este tema no sea interpretado como miedo a la vacunación porque no existe otro antecedente relacionado a este caso.

"La vacunación es la única oportunidad que tenemos los duranguenses para salir delante de esta pandemia. Yo los estaré informando, el proceso de investigación, con toda puntualidad", afirmó.

El hombre fue trasladado al Hospital Número 1 de la Zona del IMSS para brindarle la atención médica correspondiente, pero murió minutos antes de las 10:30 horas, señaló el vocero de la secretaría de Salud del estado, Fernando Ríos.

"Más de 1 año cuidándose y pinche coincidencia, te vacunan y en 20 te mueres...", escribió un usuario en redes.