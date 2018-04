Muere hombre arrollado por taxista en Monterrey

Un hombre murió luego de salir de entre los árboles de un camellón central y ser embestido por un taxi, en Juárez.



Alrededor de las 2:20 horas ocurrió el accidente en la Avenida Eloy Cavazos y Sierra Vista, en la Colonia Sierra Vista, a unos metros del Club Alegría.



Se informó que la víctima era un hombre de entre 30 y 35 años, que vestía bermudas color azul, playera gris y calzaba sandalias.



El presunto responsable es un taxista, de quien no se informó el nombre, pero que conducía de poniente a oriente por la arteria.



De acuerdo con los primeros informes, el taxista se desplazaba a una velocidad acelerada por Eloy Cavazos, cuando el peatón le salió repentinamente a su paso.



"Alcanzó a decir el conductor que la persona (víctima) salió de entre los árboles del camellón central, que no pudo evitar arrollarlo", dijo un agente vial de ese municipio.



El Tsuru blanco con amarillo golpeó con el cofre y luego con el vidrio frontal al cuerpo del peatón y lo proyectó a unos 20 metros de distancia.



En el lugar quedaron las huellas de frenamiento de los neumáticos del taxi y el cuerpo tirado en el carril central de la avenida.



Los paramédicos municipales de Juárez llegaron y confirmaron que el hombre ya no tenía signos de vida.



Dos de los carriles al oriente quedaron a la circulación mientras se realizaban las investigaciones del accidente.