Muere hermana de Louis Tomlinson

Cd. de México.- La media hermana del ex integrante de One Direction, Louis Tomlinson, falleció este miércoles luego de sufrir un ataque al corazón, informó TMZ.

Félicité Tomlinson, de 18 años, se encontraba en su estudio en Londres.

Alguien del departamento en el que vivía pidió una ambulancia para ayudar a la joven, sin embargo, los paramédicos no pudieron reanimarla.

Fuentes cercanas a la familia aseguraron al portal que Félicité no había presentado ninguna señal de advertencia y no conocía antecedentes de problemas cardíacos, sólo sufría de la ciática.

En enero, Félicité publicó en las redes sociales que había dejado de beber y había dejado de fumar cigarrillos.

Louis y su hermana eran muy cercanos, y se veían regularmente cuando el cantante estaba en Londres.

La hermana del intérprete era diseñadora de moda y tenía más de 1 millón de seguidores en Instagram. Planeaba publicar un libro de su propia poesía.

Debido a la noticia, Louis tuvo que abandonar la grabación de un programa de caridad de la BBC, Comic Relief, el cual estaba programado para emitirse este viernes por la noche.

Según el portal, Louis está con su familia en este momento y está devastado.

El cantante de One Direction perdió a su madre en diciembre de 2016, debido a que padecía cáncer.

Recientemente lanzó una canción llamada "Two of Us", la cual habla de él y su madre.

La letra incluye versos en los que dice que la extraña desde que murió y que ojalá hubiera sido él.