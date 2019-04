Muere guionista de ´El increíble Hulk´

Los Ángeles, California.

El guionista estadunidense Allan Cole, uno de los escritores más vendidos y co-autor de la serie de libros de ciencia ficción "Sten", falleció a los 75 años como consecuencia del cáncer.

Cole escribió episodios de series como "The incredible Hulk", "Magnum P.I.", "Code red", "Hunter", "Colmillos en luna llena" y "Walker, Texas ranger". Junto a Chris Brunch creó "Sten", que tan solo en Rusia vendió más de 10 millones de copias.

El escritor de "The hate parallax" murió el viernes 29 de marzo en Boca Raton, Florida, según informó el WGA West (The Writers Guild of America West), del que fuera miembro desde 1976.

Al lado de Brunch, fallecido en 2005, vendió más de 150 guiones de televisión y cine, y fungió también como editor de historias en "Galáctica 1980". "The far kingdoms" y "The shannon trilogy" son algunas de las novelas de fantasía de ambos.