Muere de frío pero con botella de alcohol en la mano

Nuevo Laredo.

Con una bolsa sobre la muñeca del brazo derecho, en la que cargaba una botella de alcohol, Hipólito Soto Soto dió su último aliento en medio de las gélidas temperaturas de la colonia El Bayito 2, uno de los sectores más precarios de Nuevo Laredo.

Para los vecinos es incierto si la causa se derivó de las bajas temperaturas o complicaciones propias de una enfermedad mal atendida, pero lejos de serles indiferente, es una muerte que lamentan, pues estimaban a Hipólito y era considerado como uno de los suyos.



Hipólito, era un hombre al que le gustaba la bebida -reconocieron quienes le frecuentaban- ya estaba muy delgado y sus ojos tenían un tono amarillo, su piel denotaba resequedad severa, pero para los vecinos el “se enfermo de pura tristeza”.



"Desde que lo dejó la mujer con la que vivía, se puso así, todo triste y casi no comía. Ya vivía solo. El aquí no tenía familia", dijo María de la Luz, una de las vecinas que más lo procuraba.



Doña Mary, apenas le llevaba un café la mañana de este miércoles, como lo hacía casi a diario, pero esta vez fue distinto.



Ella y su familia le tenían aprecio al igual que el resto de los vecinos que se han unido para que el cuerpo de Don Hipólito no se vaya a la fosa común, pues no será reclamado por ninguno de sus familiares incluso la mujer con la que vivía hace tiempo.



"Ya le hablamos y dijo que no quería saber nada, que no la metieran en esto y pues lo único que queremos es que ella reclame el cuerpo y nos lo entregue para velarlo aquí en su casita y darle cristiana sepultura", agregó.



La última vez que hablaron con él fue la noche del martes, aproximadamente a las 7:30 de la noche, estuvo compartiendo una taza de café y pan, se despidió para dirigirse a casa, pero desconocen si alcanzó a entrar o la muerte lo sorprendió justo antes.