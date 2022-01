Muere Fred Parris, vocalista principal de los Five Satins

Parris murió el 13 de enero tras una breve enfermedad , según su mánager musical, Pat Marafiote. Parris y su esposa Emma vivían en Hamden, Connecticut, no lejos de su natal New Haven.

Fred Parris, el cantante principal del grupo vocal de la década de 1950 Five Satins y compositor de la clásica balada doo-wop "In the Still of the Night", falleció. Tenía 85 años.

Parris todavía era un adolescente y estaba de guardia militar en Filadelfia cuando los pensamientos sobre su novia inspiraron su clásica canción de rock. El cantante y sus compañeros la grabaron en el sótano de la iglesia St. Bernadette en New Haven. La pista final incluye un solo de saxofón de ensueño de Vinny Mazzetta (un monaguillo de la iglesia) y el conmovedor barítono de Parris haciendo los coros de "shoo-doo-shooby-doo".

Lanzado en 1956, "In the Still of the Night" solo llegó el puesto 24 de las listas de popularidad de Billboard, pero se convirtió en un éxito de ventas gracias a reediciones y apariciones en compilaciones y bandas sonoras, y hoy ayuda a definir una era de grupos armónicos junto con favoritas como "Earth Angel" de los Penguins y "Speedoo" de los Cadillacs. La canción de los Satins era una de las favoritas de las estaciones de radio y apareció en películas de época como "Dirty Dancing" ("Baile caliente") y "The Irishman" ("El irlandés"). Los Beach Boys, Boyz II Men y Debbie Gibson se encuentran entre los artistas que la grabaron.

Formados como los Scarlets mientras Parris estaba en high school (preparatoria, o escuela secundaria), los Five Satins tuvieron éxitos menores con "To the Aisles" y "Shadows", entre otros, y Parris continuó haciendo giras durante las décadas siguientes, incluso cuando la popularidad de los Satins se desvanecía y los coristas iban y venían.

The Five Satins fueron incorporados al Salón de la Fama de los Grupos Vocales en 2003. Siete años después, la revista Rolling Stone clasificó a "In the Still of the Night" en el puesto 90 de su lista de las 500 mejores canciones.