Muere escritor Philip Roth a los 85 años

El escritor estadounidense Philip Roth falleció este martes a los 85 años, reportaron medios como The New York Times y The Hollywood Reporter.

Roth fue ganador de premios como el Man Booker Prize, el Príncipe de Asturias de las Letras y el Premio Pulitzer. Entre sus obras más destacadas están "Pastoral Americana", "El lamento de Portnoy", "Goodbye colombus" y "La conjura contra América".

De acuerdo con The New Yorker, amigos cercanos a Roth confirmaron la muerte del autor, cuyo nombre era de los favoritos para el Nobel de Literatura.

The New York Times indicó que Philip Roth fue uno de los grandes escritores norteamericanos de la segunda mitad del siglo XX, incluso publicando más obras que Saul Bellow y John Updike.

"Junto con Bellow y Bernard Malaud, era considerado como el Hart, Schaffner y Marx de las letras estadounidenses", precisó el medio norteamericano.