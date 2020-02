Muere en volcadura mujer de San Benito

Raymondville, Tx.

Un fatal accidente provocó la muerte de una mujer tras volcar su camioneta en la F.M. 1420 al norte de County Road 800 en el condado de Willacy, cerca de Raymondville, Texas.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas se encuentra investigando los hechos del jueves por la mañana que dejó una mujer muerta y tres niños en el hospital.

Según el comunicado enviado por el Departamento de Seguridad Pública, Sandra Patricia Díaz, de 30 años de la ciudad de San Benito, murió en el lugar.

Después de la investigación, el DPS concluyó que una Mercury Mountaineer roja, ocupado por Díaz y tres niños, perdió el control después de acelerar a través de una curva, dijo el comunicado.

El vehículo se salió de la carretera y chocó contra un poste de servicio.

Los tres niños fueron transportados al Hospital Valley Baptist en Harlingen: un niño se encuentra en estado crítico.

La investigación preliminar muestra que un Mercury Mountaineer de 2002, viajaba hacia el sur por F.M. 1420, al norte de County Road 800 en el condado de Willacy, cuando la conductora perdió el control del vehículo. El vehículo se fue en el aire, golpeando un poste de servicios públicos.

Al inicio de las investigaciones, se dijo que un niño había fallecido en el accidente, pero DPS corrigió y apuntó que fue la mujer quien falleció en el accidente, tras perder el control de la camioneta.

NIÑOS SOBREVIVEN

Sale de curva, ´vuela´ y fallece

Una muerte inesperada sufrió una mujer quien era acompañada en su vehículo por tres niños.

Una curva habría provocado que la ahora víctima perdiera el control de su vehículo y saliera disparado por los aires por unos instantes.

Su muerte fue casi instantánea, ya que murió en el lugar del fatídico accidente.

Por el momento, no ha surgido un testigo que narre como fueron los hechos, solamente los tres menores de quienes no se difundió su condición física y ni la edad hasta que no concluyan las investigaciones.

El accidente enluta a un hogar de la ciudad de San Benito.

Por la forma en que quedó la camioneta, resulta un milagro que los niños hayan salvado la vida.