Muere en promedio un motociclista diario

McAllen, Tx.- En promedio, un motociclista muere todos los días en las carreteras de Texas, por lo que los funcionarios de transporte exhortan a los texanos a extremar precauciones y limitar las distracciones mientras manejan, a medida que aumenta el tráfico durante los meses de verano.

La campaña anual "Share the Road: Look Twice for Motorcycles" del Departamento de Transporte de Texas, tiene como objetivo alertar a los conductores sobre los riesgos que enfrentan los motociclistas y sugiere precauciones de seguridad que los automovilistas pueden tomar para proteger a los motociclistas y a ellos mismos.

Datos

En 2019, un total de 412 motociclistas murieron en las carreteras de Texas, y más de 1,800 resultaron gravemente heridos.

Los expertos en seguridad dicen que los choques entre motociclistas y conductores a menudo ocurren cuando los conductores giran a la izquierda frente a un motociclista que se aproxima, juzgando mal la distancia y la velocidad de la motocicleta. El año pasado, el 30 por ciento de las muertes de motocicletas en Texas ocurrieron en una intersección o estaban relacionadas con la intersección.

Consejos

El Departamento de Transporte de Texas, TxDOT, emitió algunos consejos de seguridad para evitar accidente entre vehículos y motocicletas:

· Tenga mucho cuidado al girar a la izquierda. Es fácil juzgar mal la velocidad y la distancia de una motocicleta que se aproxima. Es más seguro dejar pasar la motocicleta para evitar girar frente al conductor.

· Prestar especial atención en las intersecciones. Cerca de un tercio de las muertes de motocicletas ocurren en las intersecciones de las carreteras.

· Déle a la conducción toda su atención. Incluso una distracción momentánea, como contestar una llamada telefónica o cambiar la estación de radio, puede tener consecuencias mortales.

· Mire dos veces cuando cambie de carril. Revise los espejos, revise los puntos ciegos y use siempre las direccionales.

· Quedarse atrás. Si está detrás de una motocicleta, mantenga siempre una distancia segura. Cuando un motociclista reduce la marcha en lugar de aplicar el freno para reducir la velocidad, puede tomar desprevenidos a los conductores, ya que no hay luces de freno que indiquen que están reduciendo su velocidad.

· Vaya más despacio. Como siempre, obedezca el límite de velocidad establecido.