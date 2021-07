Muere el vástago de la democracia filipina y exlíder Benigno Aquino

“Misión cumplida Noy, sé feliz ahora con papá y mamá”, dijo Pinky Aquino-Abellada, hermana del difunto presidente, usando su apodo y luchando por contener las lágrimas.

Las condolencias llegaron de los políticos, la Iglesia Católica y otros, incluida la administración del presidente Rodrigo Duterte y la senadora Imee Marcos, hija del difunto dictador. Las banderas filipinas se arriaron a media asta en los edificios gubernamentales.

“Nos entristece el fallecimiento del presidente Aquino y siempre estaremos agradecidos por nuestra asociación”, dijo el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, John Law, en un comunicado.

“Más allá de la política y mucha acritud pública, conocí a Noynoy como un alma amable y sencilla. Lo extrañaremos profundamente ”, dijo Marcos en un comunicado, usando el apodo de Aquino.

Aquino, quien se desempeñó como presidente de 2010 a 2016, era el heredero de una familia que ha sido considerada un baluarte contra el autoritarismo en Filipinas.

Su padre, el exsenador Benigno Aquino Jr., fue asesinado en 1983 mientras estaba bajo custodia militar en el aeropuerto internacional de Manila, que ahora lleva su nombre. Su madre, Corazón Aquino, encabezó la revuelta del “poder popular” de 1986 que derrocó a Marcos. El levantamiento respaldado por el ejército se convirtió en un presagio de revueltas populares contra los regímenes autoritarios en todo el mundo.

Un vástago de un rico clan político terrateniente en el norte de Filipinas, Aquino, a quien muchos filipinos llamaban cariñosamente Noynoy o Pnoy, construyó la imagen de un político incorruptible que luchó contra la pobreza y frunció el ceño ante los excesos de las élites del país, incluidos los políticos poderosos. . Una de sus primeras órdenes que se prolongó durante su presidencia fue prohibir el uso de sirenas en los vehículos que transportaban a personas importantes a través de los notorios atascos de tráfico de Manila.

Aquino, cuya familia se exilió en Estados Unidos durante el gobierno de Marcos, tenía lazos turbulentos con China como presidente. Después de que China se apoderó de un banco en disputa en 2012 luego de un tenso enfrentamiento en el Mar de China Meridional, Aquino autorizó la presentación de una queja ante un tribunal de arbitraje internacional que cuestionó la validez de los reclamos radicales de China en la vía fluvial estratégica Beijing reclama prácticamente todo el Mar de China Meridional. por motivos históricos.

"No seremos presionados porque somos un estado pequeño en comparación con el de ellos", dijo Aquino a The Associated Press en junio de 2011. "Creemos que tenemos bases muy sólidas para decir 'no invadas nuestro territorio'".

Filipinas ganó en gran medida. Pero China se negó a unirse al arbitraje y desestimó como una farsa el fallo del tribunal de 2016, que invalidaba las reclamaciones de Pekín basadas en un tratado marítimo de la ONU de 1982. El desafío legal de Aquino y el eventual fallo hundieron las relaciones entre Beijing y Manila a un mínimo histórico.

Nacido en 1960 como el tercero de cinco hijos, Aquino nunca se casó y no tuvo hijos. Licenciado en economía, buscó oportunidades comerciales antes de ingresar a la política.

Durante la tumultuosa presidencia de su madre, después de que se restableciera la democracia, Aquino fue herido por disparos durante un fallido intento de golpe de 1987 por parte de soldados rebeldes que intentaron sitiar el palacio presidencial de Malacanang, fuertemente custodiado. Tres de sus escoltas de seguridad murieron. Una bala había quedado incrustada en el cuello de Aquino.

Ganó un escaño en la Cámara de Representantes en 1998, donde sirvió hasta 2007, y luego se postuló con éxito para el Senado. Aquino anunció su campaña presidencial en septiembre de 2009, diciendo que estaba respondiendo al llamado de la gente para continuar con el legado de su madre. Había muerto unas semanas antes de cáncer de colon.

Ganó con un grito de batalla "sin los corruptos no habrá pobres". Llamó a los filipinos ordinarios su "jefe" y se ofreció a sí mismo como su sirviente. Sus amigos dijeron que a menudo llevaba una copia de la Constitución de Filipinas en el bolsillo, un reflejo de su firme creencia de que nadie está por encima de la ley.

Su victoria también fue vista como un voto de protesta debido a la exasperación por los escándalos de corrupción de su antecesora, Gloria Macapagal Arroyo. Estuvo detenida durante casi cinco años antes de que la Corte Suprema la absolviera de los cargos. Arroyo luego se desempeñó como presidente de la Cámara de Representantes bajo Duterte.

Las expectativas públicas de Aquino eran altas. Si bien se movió contra la corrupción, deteniendo a Arroyo y a tres poderosos senadores, e inició programas contra la pobreza, las desigualdades profundamente arraigadas y las instituciones débiles en la nación del sudeste asiático sacudida por insurgencias comunistas y musulmanas de décadas de antigüedad siguieron siendo demasiado desalentadoras.

Bajo Aquino, el gobierno expandió un programa que ofrece donaciones en efectivo a los más pobres a cambio de compromisos de los padres de enviar a sus hijos a la escuela. Mientras tanto, las grandes empresas se beneficiaron de acuerdos de asociación con el gobierno que les permitieron financiar importantes proyectos de infraestructura como carreteras y aeropuertos para obtener ganancias a largo plazo.

Uno de los mayores éxitos de Aquino fue la firma de un acuerdo de paz en 2014 con el mayor grupo rebelde separatista musulmán, el Frente Moro de Liberación Islámica. Facilitó décadas de luchas en el sur del país, patria de minorías musulmanas en la nación mayoritariamente católica romana.

Los opositores cometieron errores, incluida una crisis de rehenes en un autobús de Manila que terminó con la muerte a tiros de ocho turistas chinos de Hong Kong a manos de un oficial de policía descontento, y retrasos en los esfuerzos de recuperación tras las desastrosas secuelas del tifón Haiyan en 2013.

Aquino fue objeto de fuertes críticas en 2015 por su ausencia en una ceremonia en una base aérea de Manila por la llegada de los restos de los comandos de la policía que fueron asesinados por insurgentes musulmanes durante una redada encubierta que mató a uno de los sospechosos de terrorismo más buscados de Asia. Aquino procedió con la inauguración programada de una planta de fabricación de automóviles, lo que provocó críticas por su falta de empatía.

Aquino mantuvo altos índices de aprobación cuando terminó su mandato de seis años en 2016. El ascenso del populista Duterte, cuya letal represión contra las drogas ilegales ha matado a miles de sospechosos de drogas, en su mayoría insignificantes, fue un control de la realidad sobre el grado de insatisfacción pública y fracasos percibidos durante el gobierno reformista de Aquino.

Aquino hizo campaña contra Duterte, advirtiendo que podría ser un dictador inminente y podría hacer retroceder la democracia y el impulso económico alcanzado en su propio mandato.

La revista Time nombró a Aquino como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2013, y lo elogió por estabilizar una economía en crisis y por enfrentar valientemente a China por las disputas del Mar de China Meridional.

Después de dejar el cargo, Aquino se mantuvo alejado de la política y el ojo público.

Le sobreviven cuatro hermanas. Los arreglos del funeral no fueron anunciados de inmediato por la familia.