Muere el papá de ´La Roca´

La tarde del miércoles se dio a conocer el fallecimiento del exluchador Wayde Douglas Bowles, mejor conocido como Rocky "Soul Man" Johnson, padre del también luchador y actor Dwayne "La Roca" Johnson.

Rocky, quien era miembro del Salón de la Fama de la WWE y que inició su carrera a mediados de la década de 1960, perdió la vida a los 75 años.

LO ANUNCIA LA WWE

La noticia fue dada por la WWE, aunque Dwayne "La Roca" Johnson no realizó ninguna publicación al respecto en sus redes sociales. Fue en 1983 cuando "Soul Man" inició un reinado en la WWE al imponerse por su carisma y fuerza, teniendo como rivales a Greg "The Hammer" Valentine, Don Muraco y Adrian Adonis. Johnson y Tony Atlas hicieron equipo y se volvieron los primeros ganadores africoamericanos del campeonato mundial Tag Tem en la WWE derrotando a The Wild Samoans.

SU RETIRO

Rocky Johnson se retiró del ring en 1991, pero su espíritu siguió vibrando en la competencia durante años pues fue él mismo quien entrenó a su hijo, Dwayne "La Roca" Johnson, quien con el tiempo se volvió una de las figuras estelares de la historia de este deporte.

Fue en 2008 cuando Rocky "Soul Man" Johnson ingresó al Salón de la Fama de la WWE inducido por su hijo, convirtiéndose de esa manera en una de las figuras históricas del entretenimiento deportivo.