Muere el galardonado Christopher Plummer

El histrión, que trabajó en Broadway y formó parte del National Theater y The Royal Shakespeare Company, falleció en su casa, en Connecticut, con su esposa, Elaine Taylor, a su lado, informó su agencia de representación.

"Chris fue un hombre extraordinario que amó y respetó profundamente su profesión con buenos modales a la antigua, un humor autocrítico y la música de sus palabras. Fue un Tesoro Nacional que disfrutaba profundamente de sus raíces canadienses.

"A través de su arte y su humanidad, tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará para todas las generaciones venideras. Siempre estará con nosotros ", dijo en un comunicado su amigo y mánager Lou Pitt.

Ganador de dos premios Tony, Plummer obtuvo el Óscar como Mejor Actor de Reparto, a los 82 años, por la cinta Beginners, sobre un viudo que tras la muerte de su esposa experimenta su vida como hombre homosexual.

"Eres sólo dos años mayor que yo, cariño. ¿Dónde has estado toda mi vida?", dijo en el escenario al aceptar el premio. Entre sus grandes papeles estuvo el del Capitán von Trapp en La Novicia Rebelde.

EXPRESAN SU PESAR

Tras conocer el deceso, otras luminarias del cine expresaron su pesar por tan irreparable pérdida.

"Era una fuerza poderosa como Hombre y como Actor. Era un actor para el mundo en el sentido del siglo XIX, por su compromiso con su profesión. Su arte era total, el teatro era una constante y la parte más importante de la totalidad de su impulso por involucrarse con la narrativa. No tenía miedo, era enérgico, valiente, sabio, profesional y un monumento a lo que puede ser un actor. Un Gran Actor en el sentido más verdadero". — Helen Mirren, quien coestelarizó con Plummer "The Last Station" ("La última estación") de 2009 por la que Pummer fue nominado al Oscar por su interpretación de Tolstoi, en un comunicado.

"El señor Plummer era un actor atemporal que entretuvo a millones en el mundo e inspiró a muchos a dedicarse a las artes. Un verdadero caballero y profesional consumado, su presencia dentro y fuera del escenario será echada de menos bastante. A nombre de todos los canadienses, extiendo mis más profundas condolencias a su familia, sus amigos y sus numerosos admiradores". — primer ministro canadiense Justin Trudeau en un comunicado.

"Qué pérdida tan imposible de creer. Pocas carreras tienen tal longevidad e impacto. Una de mis memorias favorita de Knives Out era tocar el piano juntos en la casa de Thrombey entre las tomas. Era un hombre adorable y un talento legendario". — Chris Evans, quien coestelarizó con Plummer "Knives Out" ("Entre navajas y secretos") de 2019 en Twitter.