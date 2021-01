Muere el famoso presentador de televisión Larry King

"Con profunda tristeza, Ora Media anuncia la muerte de nuestro cofundador, anfitrión y amigo Larry King", reza la nota colgada en las redes.

"Durante 63 años y en las plataformas de radio, televisión y medios digitales, las miles de entrevistas, premios y elogios globales de Larry son un testimonio de su talento único y duradero como locutor", agrega el texto.

Larry King presentó el célebre "Larry King Live" en la cadena de televisión CNN durante más de 25 años.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1933 con el nombre de Lawrence Harvey Zeiger, en el seno de una familia judío ortodoxa, el mayor de dos hermanos tuvo que enfrentar desde a temprana edad la tragedia, con la muerte de su padre Aaron Zeiger a la edad de 44 años, por lo cual al terminar la escuela segundaria, asistió a la Lafayette High School; tuvo que buscar empleo para ayudar a su madre Jennie Gitlitz.

Fue en su juventud cuando decidió que quería trabajar en la radio, por eso no le importó comenzar desde abajo en una estación de Miami, Florida, la WAHR, haciendo limpieza y otras tareas. Su oportunidad llegó en 1957, cuando un locutor se retiró sin previo aviso, así el 1 de mayo comenzó programando música de nueve de la mañana al medio día, tenía tan sólo 24 años.

La actividad que definiría su legado comenzó en el restaurante Pumpernik's en Miami Beach, donde realizaba la transmisión de un programa para la estación WIOD, cuya dinámica era entrevistar a quien se dejara, fue ahí donde una camarera del lugar se convirtió en su primera entrevistada y la estrella del rock and roll Bobby Darin, la primera celebridad con la que platicaba. Para ese entonces su nombre ya había cambiado a Larry King, por sugerencia de Marshall Simmonds, gerente de la WAHR.

"Cuando comencé no tenía ni productores. Nos instalábamos en un restaurante de Miami Beach sin saber quién entraría. No preparaba nada y esa sensación me agradó. Por lo general, prefiero no escribir las preguntas con anticipación. Disfruto más conversando de manera espontánea", declaró el presentador en 1997, en una entrevista con el diario El Mercurio, de Chile.

Fue precisamente ese estilo el que lo llevó a realizar interesantes entrevistas a todos los presidentes de los Estados Unidos, desde Nixon hasta Barack Obama, pasando por investigadores paranormales y cazadores de ovnis, hasta destacadas figuras del mundo del espectáculo mundial, entre ellas Christopher Reeve, al poco tiempo de haber tenido el accidente que lo dejó cuadripléjico; Macaulay Culkin cuando fue el juicio de Michael Jackson; Ricky Martin después de que decidió confesar su orientación sexual; incluso algunas muy polémicas como a Hugo Chávez, Mark David Chapman (el asesino de John Lennon) o Donald Trump cuando habló de Carlos Slim.

Programas como Miami Undercover y Sports-a-la-King, fueron los proyectos que realizó entre 1960 y 1970, justo antes de ser arrestado en 1971, luego de ser acusado de hurto mayor por un ex socio comercial, Louis Wolfson; esto le costó perder sus espacios en radio y televisión, incluso su columna en el Miami Beach Sun, pero tiempo después los cargos fueron retirados.

Su alcance a nivel nacional llegó en 1978 con el programa King's Mutual, que transmitía de las 12 de la noche a las cinco de la mañana en los estudios Mutual Broadcasting System, aquí Larry King tenía invitados con los que conversaba, después respondía preguntas del público y finalmente realizaba lo que llamó Open Phone America, para que el radioescucha llamara y discutieran el tema que quisiera con él. King estuvo al frente del programa hasta 1994.

En 1985 comenzó el proyecto que lo consolidó Larry King Live, con la cadena de televisión CNN, por donde desfilaron un sin número de personalidades, que regalaron al auditorio nocturno charlas de lo más diversas de 9 a 10 de la noche; esto le permitía realizar su programa de radio en la madrugada.