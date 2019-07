Muere el expresidente argentino Fernando De la Rúa

Buenos Aires, Argentina.

El ex Presidente argentino Fernando de la Rúa falleció este martes en Buenos Aires a los 81 años, apenas unas horas después de haber sido hospitalizado, confirmó el actual Mandatario del país, Mauricio Macri.



"Lamento el fallecimiento del ex Presidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento", dijo Macri en su cuenta de Twitter.



De la Rúa, quien fue Mandatario entre 1999 y 2001, había sido hospitalizado "en estado muy delicado" en el instituto Fleni de la localidad bonaerense de Escobar, según allegados del político.



Medios locales señalaron que el ex político tenía problemas cardiacos desde hace años, ya que en 2014 fue internado por obstrucciones arteriales y en 2018 fue sometido a angioplastia tras un infarto de miocardio.



Nacido en Córdoba el 15 de septiembre de 1937, De la Rúa se licenció en Derecho a los 21 años y, vinculado a la Unión Cívica Radical (UCR), asumió el cargo de senador en 1973.



Ese mismo año fue candidato a la vicepresidencia de la República, pero fue derrotado por Juan Domingo Perón.



Legislador hasta 1976, cuando los militares dieron el golpe de Estado que desencadenó la última dictadura argentina, que se extendió hasta 1983, De La Rúa desarrolló ya de nuevo en democracia una intensa carrera política como diputado, senador y alcalde de Buenos Aires.



Su carrera llegó a lo más alto el 10 de diciembre de 1999, al ser elegido Presidente del país y sucedió al peronista Carlos Menem (1989-1999) para un mandato de cuatro años.



Sin embargo, se vio forzado a dimitir en 2001 durante la peor crisis económica, política y social de la historia contemporánea de Argentina. De la Rúa renunció y abandonó la Casa de Gobierno en helicóptero, una imagen que dio la vuelta al mundo.



Este año ya había sido internado en estado grave por problemas cardiorrespiratorios que agravaron dolencias cardiovasculares previas.