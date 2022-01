Muere el ex entrenador de los Broncos, Falcons y Giants, Dan Reeves, a los 77 años

A los 37 años, Reeves consiguió su primer trabajo como entrenador en jefe, logró un intercambio para adquirir a John Elway y convirtió a los Denver Broncos en una potencia que llegó al Super Bowl tres veces en un lapso de cuatro años.

En la última parada de casi cuatro décadas ininterrumpidas en la NFL, Reeves guió a los Atlanta Falcons a su primer Super Bowl.

La única mancha en su récord: cuatro derrotas por paliza en el gran juego.

Reeves, quien ganó un anillo como jugador con los Cowboys pero será recordado principalmente por una carrera larga y exitosa como entrenador, empañada por esas cuatro derrotas, murió el sábado de complicaciones por demencia. Tenía 77 años.

Un comunicado emitido por su familia a través del exdirector de relaciones con los medios de los Falcons, Aaron Salkin, dijo que Reeves murió "en paz y rodeado por su amada familia en su casa de Atlanta".

Reeves fue un corredor versátil que jugó un papel clave en que los Cowboys se convirtieran en una potencia de la NFL en la década de 1960 con Landry. Pero su propia carrera como entrenador, que se extiende a lo largo de tres equipos y 23 temporadas, es donde realmente dejó su huella en la liga.

Incluyendo una temporada con los New York Giants, Reeves totalizó 190 victorias como entrenador en la temporada regular, la novena mayor cantidad en la historia de la NFL. Pero se unió a Marv Levy y Bud Grant como los únicos entrenadores en ir 0-4 en el Super Bowl, con todas las derrotas de Reeves por al menos 15 puntos.

Aun así, Elway lo llamó "un ganador", palabras aún más impactantes provenientes de un miembro del Salón de la Fama cuya amarga disputa con Reeves por la filosofía ofensiva llevó al entrenador a ser despedido por los Broncos.

"El mundo del fútbol perdió un entrenador y un hombre heckuva", dijo Elway, quien ahora dirige las operaciones de fútbol en Denver. "Le debo mucho, fue fundamental en mi carrera y crecimiento como mariscal de campo. Pudimos ganar muchos partidos de fútbol juntos ".

Después de asumir el cargo de entrenador de los Broncos en 1981, Reeves elaboró un canje de gran éxito para adquirir Elway. El mariscal de campo se convertiría en la pieza central de un equipo que ganó tres títulos de la AFC, cinco coronas de la AFC Oeste y ganó seis viajes a los playoffs durante los 12 años de mandato del entrenador.

Pero Denver nunca lo ganó todo con Reeves, perdiendo 39-20 ante los Giants en el Super Bowl de 1987, 42-10 ante Washington en 1988 y 55-10 ante los San Francisco 49ers en 1990; sigue siendo la derrota más desigual en el juego. historia.

A pesar de esas derrotas y una amarga despedida después de la temporada de 1992, Reeves es recordado con cariño en Denver, donde los Broncos lo incorporaron a su Ring of Honor en 2014.

"El entrenador Reeves sentó las bases para la década de dominio de los Broncos en la década de 1980 y la tradición del campeonato en los años venideros", dijo el equipo en un comunicado.

La relación de Reeves con Elway se deterioró por el deseo del mariscal de campo de abrir la ofensiva. Creyendo que Elway y el entonces coordinador ofensivo Mike Shanahan estaban trabajando juntos para socavar su autoridad, Reeves despidió a Shanahan por insubordinación después de la temporada de 1991.

Eso solo empeoró la relación con Elway, lo que llevó al despido de Reeves un año después.

"Puede que no siempre nos hayamos puesto de acuerdo, pero la conclusión es que ganamos muchos juegos juntos". Elway dijo en su declaración. "Mirando hacia atrás, lo que aprecio de Dan es cómo me llevó gradualmente para ayudarme a alcanzar mi potencial".

Los seguidores de Reeves han presionado para que sea incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. Marty Schottenheimer es el único entrenador que no pertenece al Salón de la Fama con más victorias que Reeves (200), pero nunca llegó al Super Bowl.

Grant (158) y Levy (143) nunca ganaron un Super Bowl y tuvieron menos victorias que Reeves, pero ambos han sido incluidos en Canton.

En total, Reeves participó en un total de nueve Super Bowls: dos como jugador, tres como entrenador asistente (incluida otra victoria) y cuatro como entrenador en jefe.

"Cuando miras todo lo que Dan hizo en esta liga con todo el éxito, todos los Super Bowls y todas las victorias, no creo que haya ninguna duda de que pertenece al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional". Dijo Elway.

Reeves se hizo cargo de los Gigantes en 1993 y llevó al equipo a los playoffs en su primera temporada, su única aparición en postemporada en Nueva York. Fue despedido después de cuatro temporadas, pero el copropietario y director ejecutivo de los Giants, John Mara, recordaba a Reeves como "uno de los mejores hombres con los que he estado en este negocio".

Reeves pasó a los Falcons, una especie de regreso a casa para el nativo de Georgia.

Aportó un sentido de profesionalismo a un equipo que había tenido poco éxito a lo largo de la mayor parte de su historia. Valió la pena en su segunda temporada cuando Reeves guió a un equipo alegre conocido como los "Dirty Birds" a un récord de 14-2 y su primer viaje al Super Bowl.

Después de que Reeves se recuperó de una cirugía cardíaca de emergencia al final de la temporada, los Falcons vencieron a los muy favorecidos Minnesota Vikings en un thriller de tiempo extra en el Metrodome para reclamar el campeonato de la NFC, lo que llevó al entrenador a intentar el batir de brazos del corredor estrella del baile Jamal Anderson y otros los jugadores habían hecho la marca registrada del equipo.

"¡Mi chico!" Anderson escribió en Twitter. "Voy a extrañar a DR, un ser humano de primera clase y un entrenador de lo más excelente. Mis pensamientos y oraciones están con (su esposa) Pam, su familia. Primero un hombre de familia. ¡Respeto y amor, entrenador de RIP Reeves! "

Reeves nuevamente se quedó corto de un campeonato, perdiendo ante Elway y los Broncos, ahora dirigidos por Shanahan, en el Super Bowl, 34-19.

Reeves diseñó otro gran intercambio que llevó a Michael Vick a los Falcons e hizo su última aparición en los playoffs en 2002. Atlanta se convirtió en el primer equipo visitante en ganar un juego de playoffs en Green Bay. Pero Vick se lesionó durante la pretemporada de 2003 y Reeves fue despedido después de que el equipo ganó solo tres de sus primeros 13 juegos.

Terminó su carrera como entrenador, y 39 años ininterrumpidos en la NFL, con un récord de 190-165-2. Contando sus nueve apariciones en playoffs, su récord fue 201-174-2.

"Me entristece escuchar sobre el fallecimiento de mi amado entrenador Dan Reeves", escribió Vick en Twitter. "Fue un gran esposo, padre y mentor para muchos. Lo amaba como a un padre y realmente lo extrañaremos ".

Reeves permaneció en Atlanta después de su retiro, sobre todo sirviendo como asesor de Georgia State cuando lanzó un programa de fútbol que ahora juega en la Sun Belt Conference.

El ex corredor de los Gigantes, Rodney Hampton, elogió a Reeves por la forma en que lo trataron durante sus cuatro años juntos en Nueva York.

"Nos enseñó a ser hombres", dijo Hampton en una historia en el sitio web del equipo. "Cuando llegué por primera vez, solíamos quedarnos en hoteles (la noche antes de los partidos en casa). Nos dijo: 'Ustedes son hombres adultos, deberían saber qué hacer para cuidarse'. Así que cuando llegó allí, nos quedamos en nuestro propio lugar, en nuestra propia casa ".

Hampton corrió para 4,161 yardas con Reeves como entrenador, a pesar de que el corredor sufrió persistentes problemas de rodilla.

"Él me cuidó", dijo Hampton. "Él entendería que no puedo levantar todas las pesas y no puedo hacer todo eso corriendo en la práctica. Siempre decía: 'Oye, haz lo que tengas que hacer los domingos y yo te cuidaré durante la semana' ".

Daniel Edward Reeves nació en Rome, Georgia, pero creció en Americus, en la parte suroeste del estado. Asistió a la universidad en Carolina del Sur, donde fue titular durante tres años como mariscal de campo de 1962 a 1964 y también jugó béisbol.

Más conocido como corredor que pasador, Reeves no fue seleccionado. Firmó con los Cowboys, quienes inicialmente querían que jugara profundo, pero terminaron moviéndolo a corredor.

Reeves emergió como uno de los jugadores clave del equipo justo cuando los Cowboys se estaban estableciendo como lo que se conoció como el "Equipo de América".

Comenzó los 14 juegos como corredor en 1966, liderando a los Cowboys en carreras terrestres con 757 yardas y ocho touchdowns. Dallas hizo su primera aparición en los playoffs, pero perdió ante los Packers en un tiroteo 34-27 por el campeonato de la NFL, perdiendo la oportunidad de jugar en el primer Super Bowl.

La temporada siguiente, Reeves corrió para 603 yardas y cinco TD, nuevamente comenzando cada juego, mientras los Cowboys lograban otra carrera hacia los playoffs. Nuevamente, fueron frustrados por Green Bay a una victoria del Super Bowl, perdiendo ante los Packers en un touchdown en los últimos segundos del famoso "Ice Bowl" en el helado Lambeau Field.

Una lesión de rodilla en 1968 obligó a Reeves a desempeñar un papel más limitado durante el resto de su carrera. Landry reconoció sus habilidades fuera del campo y le pidió a Reeves que sirviera como entrenador de jugadores mientras corredores como Duane Thomas y Calvin Hill se destacaban.

Los Cowboys hicieron su primer Super Bowl durante la temporada de 1970, perdiendo ante los Baltimore Colts. Dallas finalmente ganó el campeonato al año siguiente con una victoria de 24-3 sobre los Miami Dolphins.

Reeves se retiró como jugador después de la temporada de 1972 y se convirtió en asistente de tiempo completo en el personal de Landry. Antes de dirigirse a Denver, participó en tres Super Bowls más con los Cowboys, quienes ganaron otro título durante la temporada de 1977.

Como entrenador en jefe, Reeves era conocido por su enfoque brusco y serio y una filosofía ofensiva que favorecía un juego de carrera físico. Pero tuvo mucho éxito con dos de los jugadores ofensivos más dinámicos del juego, Vick y Elway, desafiando a aquellos que lo etiquetaron como anticuado y fuera de contacto.

Con su característico acento sureño, Reeves podría ser honesto hasta el extremo, como cuando habló abiertamente de la grieta que lo llevó a su partida en Denver, y abrió muchas viejas heridas, durante el período previo a que los Falcons se enfrentaran a la Broncos en el Super Bowl de 1999.

"Todavía hay mucho dolor que nunca desaparecerá", dijo Reeves. "Nunca olvidarás esas cosas".

Pero Reeves rara vez guarda rencor, incluso con miembros de los medios de comunicación con los que se había enfrentado. En sus últimos años, con gusto recibía llamadas telefónicas para discutir los problemas del día, una vez bromeaba cuando un reportero se identificaba: "Está bien, ¿qué hice mal ahora?"

Reeves deja a su esposa Pam, su novia de la escuela secundaria; los niños Dana, Lee y Laura; así como nietos y bisnietos. Los arreglos para el funeral aún no se han anunciado.