Muere el DJ Philippe Zdar tras caerse de un edificio

París, Francia.

Philippe Cerboneschi, más conocido como Zdar, miembro del dúo de música electrónica Cassius, musió tras caer accidentalmente de un edificio en París, informaron este jueves medios franceses.



Según el diario "Le Monde", Zdar, de 50 años y padre de tres hijos, se precipitó de manera accidental al vacío desde el balcón de un piso alto de un edificio en París.



El fallecido era un nombre clave de la escena electrónica francesa desde los años noventa, más conocida como la French Touch, y junto a Hubert Blanc-Francard "Boom bass", formó en 1996 el dúo, que lanzó su primer álbum en 1999.



Decidieron bautizarse como Cassius en honor del boxeador Cassius Clay, más conocido como Mohamed Ali, y alcanzaron un notable éxito en el círculo de la música de baile y electrónica gracias a sus cuatro álbumes y una decena de singles.



El dúo tenía previsto actuar en la sala Olympia de París mañana viernes con ocasión de la Fiesta de la Música.



La peculiar mezcla de música house, funk y hip hop le valió a Cassius una legión de seguidores más allá de sus fronteras, y permitió a Zdar lanzar colaboraciones tan prestigiosas como la que realizó en el último disco de los británicos Franz Ferdinand, "Always Ascending".



"Totalmente devastado por la pérdida de mi amigo Philippe Zdar. No puedo realmente procesarlo en este momento. Solo me encuentro fatal", escribió en Twitter Alex Kapranos, líder de la agrupación.



Cassius tenía contemplado presentarse este fin de semana en el Festival Internacional de Benicàssim, en España.



Tras la muerte del músico, organizadores del evento enviaron condolencias a familiares y amigos.



"Teníamos muchas ganas de volver a verle en esta edición, con el entusiasmo que siempre mostró en sus actuaciones y producciones, en la que iban a tocar el sábado, y con el `french´ touch que como pocos supieron transmitir con su música", expresaron organizadores del evento.