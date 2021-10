Muere el cronista deportivo Javier Sahagún

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 .- En marzo de 2020, después de superar una lucha contra el cáncer, Sahagún publicó en su cuenta de Twitter un video tocando una campana y con el mensaje: Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer. Terminé las radioterapias y empiezo una nueva vida. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes retos que pueda ofrecer. Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron.

A principios de octubre del presente año solicitaron donadores de sangre para Sahagún, ya que estaba internado. Sus excompañeros fueron los encargados de difundir la solicitud vía redes sociales. Se desconoce el motivo de su fallecimiento.