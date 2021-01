Muere el compositor José Luis Rodríguez, "Pepe Luis", a los 99 años de edad

El mundo de la música nuevamente está de luto por el fallecimiento del compositor José Luis Rodríguez Ortega, mejor conocido como "Pepe Luis", a los 99 años de edad, a causa de un paro cardiaco.

Fue su hijo José Luis Rodríguez Escobar quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. En una entrevista realizada por EL UNIVERSAL explicó que su padre dio positivo a Covid-19 del cual pudo recuperarse, pero lamentablemente unos estudios revelaron que tenía insuficiencia renal, su cuerpo no aguantó y murió de un infarto.

"Fue una combinación. Para celebrar el fin de año y precisamente para no contaminarlo, ni nada, lo mandé a casa de su esposa y estuvo allá y estuvo bien un día, al otro día se enfermó, pensamos que era gripa. Estuvo encerrado toda la pandemia y sólo salió ese día y mira, ya de regreso le hicieron la prueba y resultó positivo a Covid-19, luego platicamos con otro doctor, le hicieron algunos análisis y resultó que tenía una insuficiencia renal y le dieron pastillas, pero su muerte fue por un paro cardiaco", compartió.

"Él ya había librado el Covid, ya tenía 16 días, pero al final falleció. Estaba muy espantado porque había muerto el señor (Armando) Manzanero, porque era amigo de él. De hecho el día de su cumpleaños le mandó una carta de la Sociedad de Autores y Compositores y nos la andaba presumiendo por todos lados", añadió.

José Luis Rodríguez Ortega nació el 7 de octubre de 1921 en el Estado de México, es reconocido por componer grandes éxitos musicales entre ellos, el "Cha Cha Cha de las Secretarias", "Poli Cha Cha Cha", "Rock n' Roll del Politécnico", "Cha Cha Cha universitario", "Rock´n Roll Universitario" y "Las pelonas".

"Es chistoso, su música se sigue ocupando en comerciales y en varios lados y hasta le dan regalías de Corea, siempre vivimos de manera holgada, pero él jamás fue ostentoso, ayudaba a todos los que se le cruzaban enfrente", comenta.

Estudió en el Conservatorio Nacional de Música, en donde se integró a una orquesta conformada por alumnos de esa institución.

"Él cuando llegó a la Ciudad de México empezó a estudiar en la preparatoria número 1 y en su generación estaba Jacobo Zabludovsky, Miguel Alemán, todas esas personas, llegó a ser el director de la Sociedad de Alumnos, conocía a muchas personas, pero nunca jamás les llegó a pedir un favor o algo y lo apreciaban mucho", señaló.

El compositor fue también muy reconocido por haber compuesto música para las Universidades de México, de acuerdo a la Sociedad de Autores y Compositores a la cual pertenecía, una vez expresó lo siguiente:

"Entre mis mayores satisfacciones se encuentra haber compuesto música popular a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Politécnico Nacional, a la Normal, a la Preparatoria, etc., canciones que han sido grabadas en Holanda, Francia, España, Grecia, Italia, Bélgica, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, etc., por lo que, junto al ´Cha cha cha de las Secretarias´, recibo regalías de casi todo el mundo, por conducto de mi querida Sociedad de Autores y Compositores de Música (SACM), a la que me honro en pertenecer".

Fue una persona que trabajó hasta el final de sus días, comentó su hijo, además compartió que le dejó muchas enseñanzas de vida, pero sobre todo será recordado como alguien muy humilde, que siempre trató de ayudar al prójimo.

"La mejor enseñanza fue la honradez y el compromiso, jamás romper el compromiso con nadie, a pesar de las circunstancias, eso ha sido primordial y que ha servido a lo largo de mi vida", indicó.

Durante su carrera recibió varios premios y reconocimientos, entre otros: la Batuta de Oro, en un concurso de orquestas; el Disco de Oro de la compañía discográfica CBS; el Califa de Oro por la música de la película California Dancing Club; el Grand Prix du Disque, de la academia Charles Cros, de París, Francia; y El Fonógrafo, que Radio Centro le entregó en 1995 por su trayectoria en la composición y por su presencia ininterrumpida en el Baile para la Tercera Edad, que organizaba anualmente, siendo su orquesta la primera que actuó en este tipo de eventos.