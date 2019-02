Muere el cantante de Talk Talk

Londres, Inglaterra.

El cantautor Mark Hollis, vocalista de la banda británica new wave de la década de 1980 Talk Talk, murió a los 64 años.

El mánager Keith Aspden dijo el martes que Hollis murió tras una breve enfermedad. Recordó al músico como una persona de una "dulce belleza" que "se mantuvo fiel a sí mismo a lo largo de su vida".

Talk Talk se creó en 1981 y sus éxitos incluyen "It's My Life" y "Life's What You Make it", con un sonido distintivo de sintetizadores y la emotiva voz de Hollis.

El bajista de la banda, Paul Webb, escribió en Instagram que había estado "profundamente influido por las innovadoras ideas musicales (de Hollis). Sabía cómo crear una profundidad de sentimiento con el sonido y el espacio como ninguna otra persona".

Hollis lanzó su álbum solista homónimo en 1998 antes de retirarse de la industria musical.