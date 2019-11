Muere el actor Godfrey Gao en grabación de programa de TV

México.

El actor taiwanés-canadiense Godfrey Gao falleció a los 35 años, luego de desvanecerse de manera repentina durante la grabación de un programa de televisión en China.

Gao se encontraba en la grabación del "reality" deportivo llamado Zhui Wo Ba, un programa que requiere de gran esfuerzo físico, pues en ocasiones se filma de día o de noche y bajo condiciones climáticas extremas.

Mediante sus redes sociales, la agencia JetStar Entertainment, de la que era miembro, detalló que el artista fue llevado de inmediato al hospital; sin embargo, horas más tarde perdió la vida por "muerte súbita cardíaca".

Nacido el 22 de septiembre de 1984 en Taipéi, Gao se mudó junto con sus padres a Vancouver, Canadá, cuando era niño, hace algunos años regresó a su país natal, donde desarrolló una carrera como modelo y actor de series de televisión y películas.

Gao ganó popularidad en China por la adaptación en forma de serie de la novela romántica Remembering Lichuan (2016); también formó parte del elenco de Cazadores de sombras: ciudad de hueso (2013), de Harald Zwart: Say yes! (2013) y All about women (2008).