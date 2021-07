Muere director de ‘Superman’

Richard Donner, cineasta que estuvo detrás de filmes como Superman: La Película (1978) y Los Goonies (1985), murió a los 91 años, confirmó su esposa, Lauren Schuler Donner, a Deadline, aunque no especificó las causas .

“¡Donner! Mi amigo, mi mentor. ¡Oh, las cosas que aprendí de él! Él menospreciaba su propio talento y grandeza con un gran pedazo de humildad al referirse a sí mismo como un ‘mero oficial de tránsito’”, expresó Gibson sobre el realizador en un comunicado.

“Se dejaba el ego en la puerta y requería lo mismo de otros. Era magnánimo de corazón y alma, la cual entregaba libremente a todos los que conocía. Si apliráramos las buenas acciones que hizo, eso se estiraría hasta algún lugar inexplorado en el firmamento. Lo extrañaré dolorosamente, con todo su ingenio travieso y sabiduría”.

Aunque no toda la carrera del famoso fueron éxitos, de acuerdo con The New York Post, ya que de hecho su participación fue eliminada de la secuela de Superman presuntamente porque sobrepasó el presupuesto millonario que se tenía para el mismo, y por lo cual fue reemplazado por Richard Lester a la mitad de la producción.

Su labor cinematográfica también fue reconocida por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, encargada de la ceremonia de premios de los Óscar, con una mención honorífica en 2017.

“Esta industria es mi amiga. Me encanta. Nunca pensé que diría esto, pero quiero agradecer a la Academia”, comentó Donner en ese momento.