Muere curandero tras sufrir brutal golpiza

Monterrey, México.

El hombre fue golpeado la mañana del lunes, pero como andaba ebrio sus familiares no lo llevaron a recibir atención médica.



Pero ayer que lo encontraron sin vida en su casa ubicada en la calle Amsterdam, en la Colonia Valle de Santa María sector San Juan.



Una fuente policiaca dijo que el hallazgo se realizó alrededor de las 6:00 horas.



La víctima fue identificada por sus familiares como Fermín Orta, de 40 años.



Agentes ministeriales recabaron testimonios dentro de la investigación de la muerte de Orta, de quien se dijo era curandero.



El informante explicó que se estableció que el domingo alrededor de las 15:00 horas el hombre acudió a visitar a unos familiares.



Después de 30 minutos les dijo que tenía que ir a su casa porque iba a atender a unas personas.



La fuente expresó que Orta se estuvo embriagando con unos conocidos.



Presuntamente, cuando ya estaban ebrios peleó con ellos a golpes.



El lunes por la mañana sus familiares lo hallaron golpeado y estuvieron cuidándolo, pero no lo llevaron a recibir atención médica.



Orta fue hallado ayer sin vida y el reporte de su fallecimiento provocó la movilización de policías de Zuazua y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.



Se dijo que los investigadores no le encontraron signos de violencia, pero esperarían los resultados de la autopsia para establecer la causa de la muerte.