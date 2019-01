Muere comerciante en megacarambola. Percance en la Rumbo Nuevo

Cd. Victoria, Tam.- Un a persona perdió la vida este jueves en un accidente carretero que involucró a por lo menos seis vehículos a la altura del kilómetro 17+500 de la carretera estatal Rumbo Nuevo, al sur del municipio de Victoria y que conecta a este con el municipio de Jaumave. Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos para las labores de rescate.

"Inicia por el impacto frontal de dos vehículos y posterior a ello por la falta de precaución en una invasión de carril se torna un segundo accidente en el mismo lugar y es por eso que el número tan alto de personas lesionadas", declaró el director de PC Municipal, Julio César Cantú Moreno.

La víctima mortal quedó prensada al interior de una unidad Nissan Versa por lo que fue necesario utilizar las llamadas ´tenazas de la vida´ para su rescate, no obstante el sujeto ya no contaba con signos vitales, otros vehículos que se vieron involucrados en el percance son una camioneta Renault Duster, una camioneta Pick Up, un automóvil Nissan Platina, y un auto Kia color blanco, debido a lo aparatoso del accidente y a que sobre la superficie de rodamiento había derramado aceite y combustible la carretera estuvo cerrada hasta las 14:30 horas de este jueves.

Preliminarmente se sabe que el accidente pudo haber sido ocasionado debido al pavimento resbaladizo y a la velocidad cuando una camioneta que circulaba en sentido sur-norte sobre esa rúa invadió el carril contrario por el cual circulaba el automóvil Nissan Versa, en el cual se trasladaba un comerciante de esta localidad el cual se dirigía a la ciudad de San Juan de los Lagos en el estado de Jalisco.

En total fueron doce las personas lesionadas, nueve fueron trasladados a centros hospitalarios en esta localidad y tres fueron atendidos in situ, no obstante sus lesiones no eran consideradas de gravedad por lo que no fue necesaria su hospitalización.

CARRETERAZO. Doce lesionados y un fallecido es el saldo que arrojó el choque entre seis vehículos en el kilómetro 17+500 de la carretera Rumbo Nuevo.