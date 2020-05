Muere cineasta independiente

Lynn Shelton, una cineasta independiente que dirigió "Humpday" y "Little Fires Everywhere," ha muerto. Tenía 54 años.

El publicista de Shelton, Adam Kersh, dijo en un comunicado que la directora falleció en Los Ángeles debido a un desorden sanguíneo no identificado.

Shelton se había convertido en la voz principal del nuevo movimiento cinematográfico independiente estadounidense. Atrajo la atención con sus cintas de bajo presupuesto antes de destacar con su trabajo en televisión, incluyendo "Mad Men", "Fresh Off the Boat", "The Mindy Project" y "GLOW".

Dirigió cuatro episodios de la miniserie de Hulu "Little Fires Everywhere", estelarizada por Reese Witherspoon y Kerry Washington.

Shelton inició su carrera como cineasta alrededor de sus 35 años, después de haber sido una aspirante a actriz y fotógrafa. Llegó a escribir el guion y a dirigir ocho películas en un periodo de 14 años.

De acuerdo con el comunicado, ella tenía una "risa contagiosa, estaba llena de vida y mostraba un compañerismo que cambió la vida de muchos".