Muere Christopher Tolkien, hijo del autor de "El señor de los anillos"

Christopher Tolkien, quien recopiló y editó los textos de su padre J.R.R. Tolkien, sobre El señor de los anillos, falleció este jueves a los 95 años, informó la Sociedad Tolkien.

Nacido en Leeds, Reino Unido, el 21 de noviembre de 1924. Christopher se convirtió en el albacea literario de su padre, quien murió en 1973, luego editó y publicó el material inédito que comenzó con The Silmarillion en 1977 y concluyó con The fall of gondolin en 2018.

Christopher Tolkien se convirtió en profesor de inglés antiguo y medio, así como en islandés antiguo en la Universidad de Oxford, después de participar en la Segunda Guerra Mundial.

El presidente de la Sociedad Tolkien, Shaun Gunner, envió sus condolencias a Baillie, Simon, Adam, Rachel, la familia del hijo del autor de la saga de El señor de los anillos.

"El compromiso de Christopher con las obras de su padre ha visto decenas de publicaciones publicadas, y su propio trabajo como académico en Oxford demuestra su habilidad como erudito", indicó.

Shaun Gunner resaltó su labor como editor de los textos de su padre, "millones de personas en todo el mundo estarán siempre agradecidos con Christopher por traernos The Silmarillion, The children of húrin, The history of middle-earth y muchos otros. Hemos perdido un titán y lo echaremos mucho de menos".

A su vez, la especialista de la literatura de J.R.R. Tolkien, Dimitra Fimi, destacó la contribución académica de Christopher, "desde la edición de The Silmarillion hasta la gigantesca tarea de darnos la serie Historia de la Tierra Media, reveló la gran visión de su padre de una mitología rica y compleja".

"Nos dio una ventana al proceso creativo de Tolkien, y proporcionó comentarios académicos que enriquecieron nuestra comprensión de la Tierra Media. Fue el cartógrafo de la Tierra Media y el primer erudito", añadió.