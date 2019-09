Muere Camilo Sesto, "gran figura de la música"

Lourdes Ornelas, madre del hijo de Camilo Sesto, confirmo´ el fallecimiento del cantante español quien sostuvo una estrecha relacio´n musical con Me´xico. Ornelas informo´ que Camilo Blanes, mejor conocido como Camilo Sesto, fallecio´ en Espan~a, sin embargo desconoce los detalles de la muerte del inte´rprete de "Perdo´name" y "El amor de mi vida", entre otros e´xitos.

Sen~alo´ que la noticia la tomo´ por sorpresa, pues se encontraba en un centro comercial de esta ciudad cuando fue avisada por el contador del artista, Cristo´bal Hueto; "cuando me lo dijo no podi´a creerlo, me tomo´ desprevenida la noticia".

Destaco´ que al momento el hijo de ambos desconoci´a lo sucedido y no sabi´a co´mo decirle lo ocurrido al cantante de 72 an~os de edad, con quien Camilo Jr. llevaba una estrecha relacio´n.

Ornelas, quien desde hace an~os se encontraba distanciada del inte´rprete, lamento´ profundamente la pe´rdida, al agregar que la mu´sica se viste de luto una vez ma´s con esta muerte tan inesperada.

Sen~alo´ que posiblemente acompan~e a Camilo a los ser- vicios funerarios del inte´rprete que tendra´n lugar en Espan~a. "Las causas exactas de su muerte no las conozco, pero creo que fue un poco tambie´n del hi´gado, hay que recordar que en el 2001 lo trasplantaron y salio´ bien en aquel entonces", comento´.

"Sabi´amos que estaba delicado de salud pero no imaginamos que terminari´a asi´, con su fallecimiento", apunto´ Ornelas al recalcar que se va una gran figura

de la mu´sica internacional. "Me duele lo que paso´ con Camilo y man~ana (domingo) podri´amos tomar un vuelo a

Espan~a", dijo Lourdes Ornelas, al sen~alar que a u´ltimas fechas el inte´rprete tambie´n teni´a problemas en los rin~ones.