Muere Bill Isles, miembro original del grupo The O'Jays

Cd. de México.

Bill Isles, uno de los miembros originales de The O'Jays, falleció en San Diego, California, según informó su hijo, Duane Isles; tenía 78 años de edad.

El músico falleció hace un mes, pero la noticia se dio a conocer el domingo, tras haberse realizado el funeral.



El pastor de la iglesia de New Venture Christian Fellowship, Shawn Mitchell, presidió la misa en honor al intérprete.



"Isles fue una de las personas más memorables, cariñosas, alegres y talentosas que he tenido el privilegio de conocer", declaró Mitchell.



"Era un amante de la música y un amante de Dios, y combinó a los dos de una forma extraordinaria", agregó.



Isles y sus amigos de Canton, Ohio, formaron la agrupación Mascots en 1958, y cambiaron su nombre en 1961 cuando lanzaron su primer sencillo, pero el nombre definitivo de la banda, The O'Jays, llegó después de que el DJ Eddie O'Jay les diera consejos musicales.



El grupo ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2005.