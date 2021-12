Muere Betty White a los 99 años

Comenzó su labor artística en 1939 en programas de radio como Blondie y This Is Your FBI, y alcanzó una popularidad impresionante gracias a su papel de Rose Nylund en The Golden Girls, a quien interpretó entre 1985 y 1992.

Su ingreso a la televisión se dio en 1949 junto a Al Jarvis en el programa de variedades Hollywood On Television, y tras realizar diversos trabajos para la pantalla chica le llegó otro éxito en 1973 on The Mary Tyler Moore Show, en el papel de Sue Ann Nivens.

Poco después de 1977 consiguió su propio especial, The Betty White Show, el cual forma parte de los 115 créditos de actuación que tuvo durante su trayectoria, en especiales como Life with Elizabeth, Date with Angels, Mama's Family, The Bold and Beautiful, entre otros.

Se llevó a casa casa cinco premios Primetime Emmy, que incluyen dos por Mary Tyler Moore y uno por The Golden Girls, así como otro por su aparición en Saturday Night Live en 1975.

También fue galardonada con preseas del Sindicato de Actores de Cine, de los American Comedy Awards e incluso un Grammy, en 2012; obtuvo, además, varios nominaciones al Globo de Oro y diversos galardones por su carrera.