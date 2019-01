Muere atropellado al cruzar carretera en Monterrey

Monterrey, México.

Un peatón murió arrollado cuando intentaba cruzar una avenida, a la altura de la Colonia Cementos, en Monterrey.

El hombre, de entre 20 y 25 años, quedó sin vida en un área de estacionamiento de la empresa Cemex, frente a la Estación Cementos de la Ecovía.



Cerca de la 01:30 horas fue reportado el accidente cuando personal de seguridad de la empresa se dio cuenta de que estaba una persona tirada.



Elementos de Protección Civil de Monterrey y policías municipales llegaron y confirmaron que el hombre no tenía signos de vida y ambas piernas las tenía destrozadas.



Se informó que en las investigaciones se revisaron cámaras de seguridad de la Ecovía y de Cemex en donde se apreciaba que dos tráileres avanzan de manera simultánea al cambio de luz del semáforo y a unos metros estaba tirado el cuerpo.



Una fuente cercana a las indagaciones dijo que no se confirmó si uno de los choferes de las pesadas unidades era el responsable o si minutos antes otro vehículo embistió al peatón.



La víctima vestía sudadera gris con negro, pantalón de mezclilla azul y no llevaba calzado, según se informó.



Las autoridades viales de Monterrey contaban con placas de los dos vehículos de carga que fueron grabados por las cámaras se seguridad.