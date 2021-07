Muere arrollado por el ferrocarril

Se presume que la víctima se quedó dormida en la vías del ferrocarril.

Cuando la pesada maquina pasó, fue violentamente arrollado por las llantas de acero, la cual le cercenó una de sus piernas.

Tras recibir el reporte sobre la persona sin vida, personal de la Policía Investigadora acudió al lugar de referencia.

Luego de andar buscando por varios minutos los investigadores encontraron el cuerpo.

De inmediato acordonaron el área y con ayuda de personal de la Unidad General de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes.

La víctima no fue identificada debido a que no traía ninguna credencial entre sus pertenencias, además al momento que se registró el accidente no había personas que lo reconocieran e identificaran.

Finalmente personal del Servicio Médico Forense se encargó de trasladar el cuerpo al anfiteatro donde se le practicará la autopsia de ley.

Sin identificar

SIN IDENTIFICAR. La víctima no traía ninguna credencial.

DILIGENCIAS. Personas de la Policía Investigadora y Peritos de Servicios Periciales dieron fe de los hechos.