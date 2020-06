Muere alcohólico en el abandono

Valle Hermoso, Tam. - Un hombre con problemas de alcoholismo murió la madrugada del jueves en el poblado Anáhuac y ninguno de sus familiares quisieron hacerse cargo de su cuerpo.

Elementos de la Policía Ministerial Investigadora de Valle Hermoso, acudieron a un domicilio del casco principal del poblado mencionado, en donde el delegado les reportó que estaba un hombre de más de 50 años sin vida.

Carlos, es como se identificó el habitante de ese lugar y quien dijo que su amigo de nombre José Antonio "N", llegó la tarde del miércoles pidiéndole refugio donde quedarse.

"Llegó medio raro, me pidió un lugar donde quedase y se quedó aquí en un cuarto, le pregunté que si se sentía mal y me dijo que no, de todas formas le di varias vueltas y como a las tres de la mañana vi que ya no respiraba ", dijo Carlos.

De inmediato y sin saber a quién recurrir, busco al delegado del poblado y le comentó, quien a su vez se puso en contacto con Francisco Rodríguez, comandante de la Policía Ministerial y quien fue a hacer presencia del cuerpo.

Cuando ya encontraron sin vida al ahora occiso, los agentes buscaron a la familia, quienes no quisieron hacerse cargo por tratarse de una persona con problemas de alcoholismo, según se dio a conocer a este medio.