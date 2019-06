Muere Adolfo Tribilín Cabrera , exjugador de Charros

Guadalajara, México.

El legendario beisbolista cubano, Adolfo "Tribilín" Cabrera, falleció a los 97 años.



Cabrera fue parte histórica de los Charros de Jalisco, jugó en los años 40, 50 y 60, en 1967 fue campeón con la franela albiazul.



Inició como coach de la novena jalisciense en los 70 y logró el título en 1971.



En noviembre de 2015, la directiva de los Charros le rindió un homenaje en vida, develó un busto en su honor y fue nombrado coach honorario.



"Llegué aquí (a Guadalajara) con el pie derecho. La gente me elogiaba mucho y para mí eso fue una medicina muy grande", dijo en 2014 al club jalisciense cuando recibió una placa de reconocimiento.



"Yo jugaba a morir, me tiraba de cabeza, de pies y la gente se entusiasmaba conmigo. A mí me pusieron "Tribilín" aquí".



"Todos somos Charros", finalizó el legendario toletero.



En junio de 2006, los Guerreros de Oaxaca le rindieron homenaje retirando el número 47, mismo que usó en su etapa como pelotero además de haber sido gerente de viajes de la organización oaxaqueña.



Cabrera fue el único charro que estuvo presente en todas las etapas profesionales de Jalisco.